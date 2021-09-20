Sokakta top oynayan çocuğun ölümden döndüğü an - Son Dakika

ESENYURT'ta evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 7 yaşındaki çocuk, elektrik direğinden sarkan kabloya asılınca patlama yaşandı.
Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki H.A.I., zıplayarak elektrik direğinden sarkan kabloya asıldı. Çocuğun kabloya asılmasıyla patlama yaşandı. Çocuklar büyük paniğe kapıldı.Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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