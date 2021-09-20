Sokakta top oynayan çocuğun ölümden döndüğü an - Son Dakika

Sokakta top oynayan çocuğun ölümden döndüğü an

ESENYURT'ta evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 7 yaşındaki çocuk, elektrik direğinden sarkan kabloya asılınca patlama yaşandı.

ESENYURT'ta evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 7 yaşındaki çocuk, elektrik direğinden sarkan kabloya asılınca patlama yaşandı. Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki H.A.I., zıplayarak elektrik direğinden sarkan kabloya asıldı. Çocuğun kabloya asılmasıyla patlama yaşandı. Çocuklar büyük paniğe kapıldı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, olayı yara almadan atlattı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



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