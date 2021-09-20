Elektrik kabloları kıvılcım saçtı... Sokakta top oynayan çocuğun dehşeti yaşadığı anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'da evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., sokakta bulunan aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosuna asıldı. Kablo bir anda patlayarak kıvılcımlar saçmaya başladı. Neye uğradığı şaşıran minik çocuk korkuyla kaçtı. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Pınar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmaya çalıştı. Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı. Büyük korku yaşayan minik çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"Bizde olayın şokuyla korkup kaçtık"

Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu. "Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı. Direk birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik" dedi.