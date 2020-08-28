Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı - Son Dakika

Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı

Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı.

Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı BURSA - Bursa'da sokakta top oynayan 3 genci döven adam öfkesini alamayınca bıçakla kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Bursa'da 3 arkadaş sokak üzerinde oynadı. Çocukların meydana getirdiği sesten rahatsız olan bir kişi çocukların üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar şaşkına dönerken öfkesini alamayan kişi, bıçak çekti. Elinde bıçakla çocukları kovalamaya başlarken kaçan çocukların arkasından da "Vururum, vururum sizi" diyerek tehdit etti. Çocukların sokaktan kaçmasının ardından olay yeri sakinleşirken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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