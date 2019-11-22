Sokakta tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı

Denizli'de sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi 10169 sokakta meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen kadın iddialara göre, M.T. isimli şahsın pompalı tüfekle saldırısı sonucu bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ