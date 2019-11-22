Son Dakika Haberleri: Sokakta tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı
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Sokakta tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı

6 saat önce

Denizli'de sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından hafif şekilde yaralandı.

Sokakta tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı, System.String[]

Denizli'de sokak ortasında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın bacağından hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi 10169 sokakta meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen kadın iddialara göre, M.T. isimli şahsın pompalı tüfekle saldırısı sonucu bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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