SOKAKTA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan Kadir Ayyıldız, ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Ayyıldız sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ayyıldız, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayyıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheli, ya da şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.