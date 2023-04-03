Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Abdulkadir Atçı (30), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak evine doğru giden Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Atçı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Atçı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Abdulkadir Atçı'nın cansız bedeni otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.