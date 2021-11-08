Sokakta unutulan valizi çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sahibinin unuttuğu eşyasını almak için evine çıktığı esnada sokakta bıraktığı valizi çalan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde televizyon çalınması üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Olaydan birkaç gün sonra bu defa Y.E., isimli şahsa ait içerisinde 1 çift altın küpe, 1 adet altın bileklik ve 1 adet dizüstü bilgisayar bulunduğu valizin çalınması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarını İ.K., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR