Sokakta üşüyen köpeğe montunu örttü - Son Dakika

Balıkesir'in Karesi ilçesinde erkek giyim mağazası önünde yatan sokak köpeğinin üzerine gece saatlerinde bir vatandaş montunu örttü. Kamera görüntülerini inceleyen iş yeri sahibi Sercan Palakan, sokak köpeğinin üzerine montunu örterek giden vatandaşı sosyal medyadan paylaştığı videoyla buldu. Mağaza sahibi sosyal medyadan ulaştığı Faruk Sağdıç'a mont hediye etmek istedi. Hediyeyi kabul etmeyen Faruk Sağdıç'ın bu hareketi herkesin takdirini topladı.



Olay geçtiğimiz 30 Aralık gecesi meydana geldi. Bir gece önceki kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi Sercan Palakan, dükkanının önündeki paspasa yatan sokak köpeğine bir vatandaşın montunu örterek gittiğini gördü. Sokak köpeğine yapılan bu davranıştan çok etkilenen iş yeri sahibi Sercan Palakan, videoyu sosyal medyadan paylaşarak sokak köpeğine montunu örten vatandaşı aramaya başladı. Belli bir süre sonra sosyal medyadaki hesabından geriye dönüş yapan Faruk Sağdıç isimli vatandaşa yaptığı davranıştan dolayı mont hediye etmek isteyen iş yeri sahibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sokak köpeğinin üzerine montunu örterek bırakan Faruk Sağdıç, kendisine hediye edilmek istenen montu iyiliği karşılıksız yaptığını belirterek geri çevirdi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla Türkiye genelinde büyük yankı uyandırarak herkesin takdirini topladı. Kamera kayıtlarında sokak köpeğinin giyim mağazası önüne geldiği, Faruk Sağdıç'ın üşüdüğünü fark ederek montunu örterek gittiği görülüyor.



Giyim mağazası sahibi Sercan Palakan, kamera kayıtlarında gördüğü bu davranıştan çok etkilendiğini belirterek, "İki senedir kardeşimle mağaza işletmeciliği yapıyoruz. Sabah dükkana geldiğimde kamera kayıtlarını inceledim. Orada bizi etkileyen bir olayla karşılaştık. Kapının önünde yatan bir köpeğe vatandaşın biri kendi üzerindeki montunu çıkartıp onun üzerini örtüyordu. Bizde bundan etkilendiğimiz için arkadaşı bulma çabası içerisine girdik. Bu olayı sosyal medyada ve farklı mecralarda videoyu paylaşarak kendisine ulaşmaya çalıştık ve nitekim de ulaştık. Kendisine montunu bıraktığından dolayı biz de bir mont hediye etmek istedik. O da bizim teklifimizi nazikçe geri çevirdi. Bunu karşılık beklemeden yaptığını söyledi. Kendisinin de bir köpeği olduğunu, onun yarım saat bile dışarıda kaldığında etkilendiğini ve bu yüzden de o köpeğin dışarıda kalmasına yüreğinin el vermediğini söyledi. Arkadaşa bu yaptığı hareketten dolayı sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



"Karşılık beklemeden yaptım"



Sokak hayvanına montunu örterek büyük takdir toplayan Faruk Sağdıç, bu iyiliği karşılık beklemeden yaptığını belirterek, "Gece saat 01.00 sularıydı, çarşıdan eşimle beraber geliyorduk. Baktım hayvan üşüyor, kıyamadım, üstümdeki yeleğimi çıkartıp hayvanın üzerine örttüm. Yani insan olanın yapması gereken şeyler bunlar. Sonuçta o da can taşıyor, onun da bir canı var. Herkesin bu hareketi yapmasını temenni ederim. Ben köpeğin üzerini örtmek isterken ister istemez biraz çekindi. Başında bekledim, kokladı, tanıdı. Ondan sonra yavaşça üstünü örttüm, yavaşça yaklaştım, sonra da bırakıp gittim. İş yeri sahibi sosyal medyadan videoyu paylaşarak beni aradı ve bana mont hediye etmek istediğini söyledi. Ama ben kabul etmedim. Yapılan iyilikten hiçbir zaman karşılık beklemeyeceksin, menfaat beklemeyeceksin. Ben de böyle bir hareketi karşılıksız olarak yaptım. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum, güzel davranışından dolayı. Kabul etmedim. Hayvancağızı da ısıttıysak ne mutlu bize. Benimde evim de baktığım bir hayvanım var. Evimdeki köpeği annesinden doğduğu anda aldım. Üç aylık oldu ve hala evimde bakıyorum. Onu bile balkona çıkartıyorum, 10 dakika dışarıda dursun, hayvan beni içeriye alın diye bağırıyor. Kıyamıyorsun. Onu o şekilde dışarıda bıraktığın zaman, buradaki hayvanları dışarıda gördüğüm zaman kıyamadım ve yapacağım şeyi yaptım. Sokak hayvanlarını imkanım oldukça bakmaya çalışıyorum. Kasapları geziyorum, kemik alıyorum. Akşam iş çıkışı hayvanlara bakmaya çalışıyorum. İmkanım olsa daha fazla şeyler yapabilsem keşke, ama imkanım da bu kadar maalesef" diye konuştu. - BALIKESİR