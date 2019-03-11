Sokakta Üşüyen Yavru Köpeğe Esnaf Sahip Çıktı
1 saat önce
VAN'da soğuk havada sokaktaki yavru köpeği gören esnaf, dükkanlarına alıp, ısınmasını sağladı.
VAN'da soğuk havada sokaktaki yavru köpeği gören esnaf, dükkanlarına alıp, ısınmasını sağladı. 'Garip' adı verilen köpek, daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.
Olay, kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Esnaf, dükkanlarının yanında üşüdüğü için titreyen yavru köpeği gördü. Köpeği hemen dükkanına alarak ısınmasını sağlayan Mansur Bozkurt, yiyecek verdi. 'Garip' adı koyulan köpek için esnaf, Van
Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradı. Gelen belediye ekiplerine teslim edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:56 Kaynak: DHA
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