Son Dakika Haberleri: Sokakta uyurken üstünden araba geçti
Son Dakika Güncel Haber

Sokakta uyurken üstünden araba geçti

32 dakika önce

Çin'de bir adam, öğlen yemeğinden sonra sokakta yere mat serip uyudu.

Sokakta uyurken üstünden araba geçti, System.String[]
Çin'de bir adam, öğlen yemeğinden sonra sokakta yere mat serip uyudu. O sırada otoparktan çıkan bir aracın sürücüsü, uyuyan adamı fark etmedi ve ayağının üzerinden geçti. O anlar, sokak kameralarına yansıdı.

Olay, Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Ningbo şehrinde meydana geldi. Liang isminde bir inşaat işçisi, öğlen yemeğinden sonra sokakta biraz kestirmek istedi. Yere mat koyan işçi, matın üzerinde uyuyakaldı. O sırada sokakta bulunan otoparktan beyaz bir arabanın çıktığı görüldü. Arabanın sürücüsü, yerde uyuyan Liang'ı görmedi ve ayağının üzerinden geçti.

Hafif yaralanan Liang'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------
-Liang'ın yere mat koyması
-Liang'ın uyuması
-Aracın Liang'ın ayağını ezmesi


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakta uyurken üstünden araba geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]