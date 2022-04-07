Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

07.04.2022 09:41

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı Adana polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir çalışma başlattı. Bu çerçevede D.G. ve S.Ş. adlı iki torbacı tespit edildi. Polis tespitin ardından şüphelilerden D.G.'yi Dedekorkut Mahallesi'nde; S.Ş.'yi de Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskınla yakaladı.

Her iki zanlıya ait ikametlerde yapılan aramalarda da; 2.25 gram metamfetamin, 4.50 gram sentetik kannabinoid ve 2 de eczanelerde 'yeşil reçete' ile verilen, ancak uyuşturucu özelliği de olan sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında da; "Uyuşturucu bize ait değil. Onu eve kim getirdi bilmiyoruz" savunması yaptığı öğrenildi.

Zanlılardan S.Ş.'nin 2 ay önce bir otomobil kazası geçirdiği, bu yüzden de 'yürüteç' kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. İki zanlıda çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı
Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı
Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen genç kadının hayatı dram çıktı Son dakika haberleri: Eski kocası tarafından öldürülen genç kadının hayatı dram çıktı Son dakika! Adana martta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı Son dakika! Adana martta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti
10:49 KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Zincir marketleri denetleyin, raporlama yapın
10:43 Midesinden iki neşter ucu çıkarıldı, açıklaması şöyle oldu: Ekmekle yutmuş olabilirim!
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:55:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement