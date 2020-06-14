Sokakta uyuşturucu satan kadın yakalandı, evinde bonzai bulundu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen D.A. adlı kadın, polis ekiplerince yakalanırken, evinde yapılan aramada 124,95 gram bonzai ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen D.A. adlı kadını takibe aldı. Savcılık talimatıyla yakalanarak, gözaltına alınan D.A.'nın evinde yapılan aramada 124,95 gram bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi hakkında da 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.