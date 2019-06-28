Sokakta uyuşturucu satışına 4 tutuklama
8 dakika önce
Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişeğe el konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ş.Ş.K., L.Y, E.U. ile B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.U. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. - UŞAK
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