Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakaladığı zanlı tutuklandı.

Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakaladığı zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde Arif Y.'nin (28) sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Polis adrese giderek yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerini arayan ekipler, 3,21 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 lira para buldu.


Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.


Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti
Otoyolda cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadın tarafından gasp edildi Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]