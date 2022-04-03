Sokakta vuruldu, hastanede öldü - Son Dakika
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Sokakta vuruldu, hastanede öldü

03.04.2022 17:07
Sokakta vuruldu, hastanede öldü

ESKİŞEHİR'de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup kaçtı.

ESKİŞEHİR'de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup kaçtı. Sırtından ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa S., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına geldi. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti, kurşunlardan biri İsa Demirci'nin sırtına isabet etti. Şüpheli Mustafa S. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Demirci, hayatını kaybetti.? Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısı Mustafa S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Sokakta vuruldu, hastanede öldü
Sokakta vuruldu, hastanede öldü
Sokakta vuruldu, hastanede öldü
Sokakta vuruldu, hastanede öldü
Sokakta vuruldu, hastanede öldü
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İsa Demirci, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokakta vuruldu, hastanede öldü - Son Dakika


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