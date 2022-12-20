Sokakta yalnız gördüğü kadınların kabusu olan odunlu saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Sokakta yalnız gördüğü kadınların kabusu olan odunlu saldırgan yakalandı

20.12.2022 22:20

Son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde Karaman sokaklarında yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan Adnan T. yakalandı. Polis ekipleri şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken sayının daha fazla olabileceği ifade edildi.

Karaman merkez ve Ağılönü köyünde son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı.

10'A YAKIN KADINA ODUNLU SALDIRI

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 2'si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.

SAYI ARTABİLİR

Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Araştırma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta yalnız gördüğü kadınların kabusu olan odunlu saldırgan yakalandı - Son Dakika

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