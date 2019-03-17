Sokakta Yaralı Bulunup Hastaneye Kaldırılan Kişi Öldü
1 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.
Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi
'nde bir kişinin yerde yaralı halde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, durumu ağır olan yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Üzerinden Cevdet Karakaya
(59) isminin yer aldığı kimlik çıkan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:44 Kaynak: AA
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