Son Dakika Haberleri: Sokakta Yaralı Bulunup Hastaneye Kaldırılan Kişi Öldü

Sokakta Yaralı Bulunup Hastaneye Kaldırılan Kişi Öldü

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Sokakta Yaralı Bulunup Hastaneye Kaldırılan Kişi Öldü, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi'nde bir kişinin yerde yaralı halde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, durumu ağır olan yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Üzerinden Cevdet Karakaya (59) isminin yer aldığı kimlik çıkan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Demetevler Mahallesi, Adana, Seyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



79 Yaşındaki Altın Nine'nin Futbol Aşkı Herkesten Saygı Görüyor Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakta Yaralı Bulunup Hastaneye Kaldırılan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]