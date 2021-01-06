Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva - Son Dakika

Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva

06.01.2021 12:24
Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara kucak açmaya bu yıl da devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara kucak açmaya bu yıl da devam ediyor. Büyükşehir, kış mevsimi boyunca evsiz vatandaşlara gıda ve mekan yardımı yapacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlara sahip çıkıyor. Uygulama ile sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan evsizlerin barınma ihtiyacı giderilerek, kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan ve gıda temin edilecek. Vatandaşların söz konusu uygulamadan faydalanabilmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Durumunu belirten vatandaşlar yapılacak incelemenin ardından misafir edilebilecek.

"Şehrimizde kimse sahipsiz kalmasın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsiminde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara kucak açmaya devam ettiklerini söyledi. Söz konusu vatandaşların kış mevsimi boyunca barınma ve gıda ihtiyaçlarını sağlayacaklarını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak herkese ulaşmaya gayret ediyoruz. Zor durumda olan vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden ricam sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin. Şehrimizde kimse sahipsiz kalmasın" diye konuştu. - DENİZLİ

Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva
Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokakta yaşan vatandaşlara Büyükşehirden sıcak yuva - Son Dakika


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