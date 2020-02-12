Sokakta yaşayan 7 yavru köpek ölü bulundu - ZONGULDAK - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokakta yaşayan 7 yavru köpek ölü bulundu - ZONGULDAK - Son Dakika

Sokakta yaşayan 7 yavru köpek ölü bulundu - ZONGULDAK

6 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 8 köpek yavrusundan 7'si ölü bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 8 köpek yavrusundan 7'si ölü bulundu.

İlçe merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karşısındaki ormanlık alanda köpek yavrularını besleyen hayvanseverler, hayvanların hareketsiz yattığını fark etti.

Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin zehirlendiğini ileri süren hayvanseverler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyesi Tuba Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların her birinin insanlara emanet ve onları korumanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Gönüllü olarak ilçede hayvanlara baktıklarını anlatan Avcı, "Maalesef kurumlardan bir destek yok. Barınağımız yeni yapıldı ve orada da eksikliklerimiz var. Lütfen bize biraz destek olunsun. Hayvanları biraz rahat ettirelim. Gerçekten çok üzülüyoruz ve bu durumu çok sık yaşıyoruz. Geçen yaz bir köpeğimizi yaktılar. Bunları artık yaşamak istemiyoruz." dedi.

Platform üyesi Hasret Ünal da köpek yavrularına yemek vermeye geldiğinde köpeklerden ikisinin can çekiştiğini gördüğünü ifade ederek, köpekleri o durumda bulduğunda kendisini çok kötü hissettiğini dile getirdi.

Köpek yavrularını hemen veterinere götürdüklerini aktaran Ünal, "Bir tanesi giderken kucağımda ağzından köpük gelerek öldü, diğerini de veterinerde kaybettik. Yaşayan köpeğimizin de iğnesini yaptırdık, çok şükür iyi, onu kurtardık. Çok kötü durumdaydılar." diye konuştu.

Sokakta yaşayan 7 yavru köpek ölü bulundu - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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