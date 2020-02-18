Son Dakika › Yaşam › Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti - Son Dakika
Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti
6 saat önce
Ankara'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
Ankara'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti.
Sosyal medyada görüntülerinin yer almasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatı ile tedavisi yapılan, ardından da işe yerleştirilen Hasan Maden duygularını dile getirdi. Hasan Maden kendisi gibi sokaklarda birçok Hasan olduğuna dikkat çekerek, kendisine yardımcı olan kurumlara ve kişilere teşekkürlerini iletti. - ANKARA
Son Dakika Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı Canlı yayında şarkı çalıp göbek attı, traktörle uçuruma yuvarlandı Yarım asırlık tarihi Ulus İş Hanı'nda 300 iş yerinin 240'ı kapandı Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti