Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti - Son Dakika
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Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti

6 saat önce

Ankara'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti.

Sokakta yaşayan Hasan Maden'in hayatı değişti, System.String[]

Ankara'da, sokakta yaşayan ve sosyal medyada paylaşılan videosunda 'Benim de bir yerde hayatım değişecek' diyen Hasan Maden'in hayatı değişti.


Sosyal medyada görüntülerinin yer almasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin'in talimatı ile tedavisi yapılan, ardından da işe yerleştirilen Hasan Maden duygularını dile getirdi. Hasan Maden kendisi gibi sokaklarda birçok Hasan olduğuna dikkat çekerek, kendisine yardımcı olan kurumlara ve kişilere teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Vasip Şahin, Ankara, Maden, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
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