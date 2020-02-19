Sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokakta yaşayan hayvanlar için 'Patikondu' - Son Dakika

Sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu"

7 saat önce

Eyüpsultan'da gençler, sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" tasarladı.

Sokakta yaşayan hayvanlar için

Eyüpsultan'da gençler, sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" tasarladı.

AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla sokakta yaşayan hayvanların soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için proje hazırladı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Seven, kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğunu anlattı.

Seven, "Minik dostlarımızın soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Atık malzemelerden yaptığımız kedi evlerini ilçemizin tüm mahallerine dağıtacağız. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

Daha fazla "Patikondu" tasarlayıp dağıtacaklarını kaydeden Seven, şunları söyledi:

"Hayvanları sadece bir gün değil her gün koruyup kollamak gerekiyor. Çünkü onlar insanlar gibi taleplerini bildiremiyor, sıkıntılarını dile getiremiyor. Bu anlamda onların sesi bizler oluyoruz. İnsanlardan hayvanlara karşı merhametli olmalarını ve yardıma muhtaçlara yardım etmelerini istiyoruz."

AK Parti, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e harekat an meselesidir İmamoğlu'ndan Sarıyer Belediye Başkanı'na mazbata esprisi: Sende 3 dönemde 3 mazbata bende bir dönem 2 seçimde 3 mazbata Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]