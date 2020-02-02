Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Emel Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik hep birlikte bu soğuk havada ateş başında birlikte ısındık. Her hafta başka bir ilçede sokakta yaşayan insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.





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