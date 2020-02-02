Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler - Son Dakika Magazin

Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler

1 saat önce

Modacı Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta sokakta yaşayan insanlara yardım etmek için bir araya geldi. Ünlü isimler, önceki gece Fikirtepe'de barınakta yaşayan insanlara ünlü yardım etti

Sokakta yaşayan vatandaşlara yardım etmek için bir araya geldiler, System.String[]

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Emel Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik hep birlikte bu soğuk havada ateş başında birlikte ısındık. Her hafta başka bir ilçede sokakta yaşayan insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:41 
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