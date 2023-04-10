Adana'da otobüs durağında ölü bulunan kişinin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da otobüs durağında ölü bulunan kişinin darbedildiği anlar kamerada

10.04.2023 16:27

Adana'da İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında ölü bulunan İlker Kattar'ın darbedildiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi İsmet İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında cesedi bulunan İlker Kattar'ın (53) darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu (2) Sokakta yaşıyordu, durakta ölü bulundu (2) Vicdanları sızlatan olay! Uyuşturucu bağımlısı çift, ölen bebeklerini bir hafta fark etmemiş Vicdanları sızlatan olay! Uyuşturucu bağımlısı çift, ölen bebeklerini bir hafta fark etmemiş

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otobüs durağında ölü bulunan kişinin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa
17:41 Gabonlu Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şahıs bu sefer tutuklandı
17:03 Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce paylaşımı! İkonik dansını "Taklitlerinden sakınınız" sözleriyle yayınladı
16:55 CHP il binasına silahlı saldırı iddiasında şüpheliler serbest bırakıldı! Olay anının görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı
16:53 Cumhur İttifakı liderleri tarihi törende kolları sıvadı! Sırayla sac kesme işlemine katıldılar
16:45 Bakan Yanık, makam aracı Togg'la yollara çıktı
16:43 Giden kariyer sezonunu yaşıyor! Bedavaya gönderilen Meyer, Fenerbahçe'yi pişman etti
16:40 Adım Farah dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir'e bir övgü de usta oyuncu Filiz Akın'dan geldi
16:37 Konya'da tramvayın altında kalan anne öldü, çocuğu ağır yaralandı
16:37 Zajc transferinde Fenerbahçe'yi dolandıran Hollandalı'ya hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 18:06:18. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da otobüs durağında ölü bulunan kişinin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement