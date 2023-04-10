Adana'da otobüs durağında ölü bulunan kişinin darbedildiği anlar kamerada

Mahmut Tuncer'in oğlu da milletvekili adayı oldu! İşte partisi ve ili

Adana'da sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İnönü Caddesi İsmet İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında cesedi bulunan İlker Kattar'ın (53) darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevreden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, yerde battaniyenin üzerinde yatan Kattar ve yanındaki arkadaşının, kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştıkları, arbede yaşandığı, daha sonra bu kişinin Kattar'ı başından darbettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.