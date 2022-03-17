Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler - Son Dakika

Yere yatırdıkları adamı tekme, tokat ve sopayla böyle dövdüler

Kaçmaya çalışan adamı yakalayıp tekrar darp etmeye başladılar

ANTALYA - Antalya'da cadde üzerindeki 3 kişi, yere yatırdıkları bir kişiyi, sopa, tekme ve tokatlarla öldüresiye dövdü. Sebebi henüz bilinmeyen kavganın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, 3 kişi ile bir kişi arasında sebebi henüz belli olmayan nedenden ötürü kavga çıktı. 3 kişilik grup, yere yatırdıkları kişiyi tekme, tokat ve sopayla acımasızca dövdü. Grubun, bir süre sonra yerden kalkıp kaçan adamı tekrar yakalayıp darp etmeye devam etmesi de görüntülere yansıdı. O anları araç içerisinde kaydeden bir vatandaşın, kavgayı kaydetmeye devam ettiği görüldü.