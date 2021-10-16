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Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi - Son Dakika

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi

16.10.2021 09:55
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi

İstanbul Güngören'de gerçekleşen olayda, yerleri süpürdüğü esnada içerisinde 500 bin TL para dolu çantayı bulan temizlik işçisi Adem Cevahir, paraları polis teslim etti. Polis ekipleri de paranın sahibini buldu. Para sahibi iş adamı Cihan Kankılınç, temizlik işçisine hediye olarak bin dolar verdi.

Güngören Belediyesi'nde çalışan 38 yaşındaki temizlik işçisi Adem Cevahir, sokağı süpürdüğü sırada içerisinde 500 bin TL olan çanta buldu. Paranın sahibine ulaşması gerektiğini düşünen Cevahir, amiriyle birlikte hemen polis merkezine koştu. Polisin de yardımıyla ortaya çıkan para sahibi Cihan Kankılınç, teşekkür amacıyla işçiye bin dolar takdim etti.

ÖNCE AMİRİNE HABER VERDİ

Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi üzerinde temizlik yapan Adem Cevahir, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırada yolun ortasındaki çantayı fark etti. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu çantayla birlikte işçi Adem Cevahir'i Merter Polis Merkezi'ne getirdi.

İÇİNDE DOLAR, EURO VE TL CİNSİNDEN PARA VAR

Polis merkezinde para dolu çantayı teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. Polisin araştırması ile Merter'de esnaflık yapan iş adamı Cihan Kankılınç'a ait olduğu anlaşıldı. İfadesi alınan temizlik işçisi Adem Cevahir işlemlerin tamamlanmasının ardından iş adamı Kankılınç'ın yanına götürüldü. Kamera ve tutanaklarla döviz dolu çanta sahibine teslim edildi. Çantanın içerisinde 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira da para olduğu tespit edildi. Bu örnek davranışından dolayı İş adamı Cihan Kankılınç, temizlik görevlisi Cevahir'e zarfın içinde bin dolar verdi. Ardından Güngören Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Berfun Baltacı, makamında ağırladığı temizlik işçisi Adem Cevahir' teşekkür ederek tablet hediye etti.

"PARAYI GÖRÜNCE İLK OLARAK SAHİBİ AKLIMA GELDİ"

Yüklü miktarda bulduğu parayı görünce bir şey hissetmediğini ve haram para olduğunu anlatan Güngören Belediyesi Temizlik Görevlisi Adem Cevahir, "Sabah saat 07.00 civarıydı. Yolda çalışıyordum. Yolun ortasında bir cüzdan buldum. Atabilirdim de ama elime aldım ağır bir çantaydı. İçini açıp baktığımda euro ve dolar para vardı. Hemen o esnada 155'i aradım ve durumu anlattım. Polisler 10 dakika sonra geldi. Çantanın içini kontrol ettiler. İçinden numara çıktı. Numarayı aradılar. Merter'de Nar Sokak'ta bir iş yerinin sahibiymiş. Oraya polislerle beraber gittik. ve tutanak tutuldu. Sahibine teslim ettik. Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim çünkü haram para. O benden bir yerden çıkardı" dedi.

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi

BİN DOLAR HEDİYE VERDİ

İnsanlık görevini yaptığını anlatan 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışan İşçi Cevahir, "Kendisi iş adamıymış. O gün ödemesi varmış. Bana çok dua etti. Onun duasını aldım. Ne mutlu bize. iş adamı cebime zarf bıraktı. Bana bin dolar para verdi. Bir de numaramı aldı. Bana verdiği parayı kazanmam için 4-5 ay çalışmam gerekirdi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Bulduğum para bir daire alacak kadar büyük miktardaydı. Güngören Belediyesi'nde 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım süre zarfında başıma böyle bir olay gelmedi. İlk defa geldi ve bizde insanlık görevimizi yaptık" ifadelerinde bulundu.

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Haram paraya el uzatmadığı için gurur duyduğunu söyleyen eş Rukiye Cevahir, "Eşimle gurur duyuyorum. Bu davranışından dolayı mutlu oldum, çok sevindim. haram parayı almış olsaydı eşime kızardım. Ama haram paraya el uzatmadığı için gurur duydum. Eşime güvenim bir kat daha arttı" diye konuştu.

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi

"ANLIK DALGINLIĞIMA GELDİ"

Dalgınlık sonucunda oluşan bir durum olduğunu anlatan 30 yaşındaki iş adamı Cihan Kankılınç, "Dalgınlık sonucu oluşan bir durum. Bir anlık dalgınlıkla kaybedilen bir çanta var. Çantanın içinde günümüz şartlarında iyi bir miktarda para vardı. Arabanın üzerine koymuştum. Elim doluydu eşyaları yerleştirdikten sonra alırım düşüncesiyle arabanın üst tabanına konulan bir çanta. Daha sonra alınmayıp unutulduğu için o şekilde evimin otoparkından yola çıktım. Kısa bir süre sonra fark ettim ama geri dönüp baktığım yerinde yoktu. Karakola başvurduk. Güngören Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız Adem bey bulmuş ve yetkililere bildirmiş. Daha sonra bize ulaşıldı.

"TOPLUM OLARAK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DAVRANIŞ"

Bu zamanda böyle insanların olmasının sevindirici olduğunu söyleyen işadamı Kankılınç, "Günümüz şartlarında bir ev ve araba parası. Parayı bulan kişinin gidip yetkilere teslim etmesi toplum olarak ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü insanlar küçük Mevlalarda da bile insan birbirini katledebiliyor. Bu zamanda böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Kaybedince büyük şok yaşadım. Tekstille ilgilenenler bilir Cuma günleri ödemeler yapılır. Bugün o para gelmemiş olsaydı 400 kişi etkilenecekti. Paranın gelmesi stresimizi azalttı. Para bir şekilde kazanılır, önemli olan böyle dürüst insanların olduğunu yeniden hatırlamak güzel. Kendisinin bu örnek davranışı için ben de küçük bir miktar para hediye ettim. Umarım oda razı olmuştur. Ayrıca şunu da anlamış oldum. Kazandığımız paranın haram olmadığını tamamen helal olduğunu ve Adem beyin de helal süt emmiş biri olduğunu anlamış olduk. Kendisine ve Güngören Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi - Son Dakika
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