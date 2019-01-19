Son Dakika Haberleri: Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü (2)

Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü (2)

1 saat önce

EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Gemlik İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü (2), System.String[]
EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Gemlik İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Güvenlik açısından sağlık raporu alınması için Orhangazi Devlet Hastanesine getirilen Bayramcan D. daha sonra Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulamaya alındı. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D. "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.

Öte yandan cinayet anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Polis, Gemlik, 3. Sayfa
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