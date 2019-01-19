Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü (2)
1 saat önce
EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Gemlik İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.
EŞİNİN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI Bursa
'nın Gemlik
İlçesinde yolda yürürken başından vurulan Ali Görçin'i öldüren şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayramcan D.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı. Güvenlik açısından sağlık raporu alınması için Orhangazi
Devlet Hastanesine getirilen Bayramcan D. daha sonra Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulamaya alındı. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D. "Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.
Öte yandan cinayet anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:39 Kaynak: DHA
Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık
İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi