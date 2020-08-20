Sokakta yürürken bıçaklandı - Son Dakika

Sokakta yürürken bıçaklandı

KAYSERİ'de, kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

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KAYSERİ'de, kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce darbedildi ardından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan F.A. sağlık görevlilerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, F.A.'yı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Melikgazi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokakta yürürken bıçaklandı - Son Dakika
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