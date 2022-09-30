Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

30.09.2022 22:49

Son dakika haber... TRABZON'un Ortahisar ilçesinde G.K., tabancayla vurduğu Uğur Çakır'ı yaralarken, seken kurşunlardan biri de yüzüne isabet eden Onur Mert'i yaraladı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde G.K., tabancayla vurduğu Uğur Çakır'ı yaralarken, seken kurşunlardan biri de yüzüne isabet eden Onur Mert'i yaraladı. Mert'in kalabalıkta yürüdüğü sırada yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ortahisar ilçesinde kentin en kalabalık sokağı olan, yayaların kullandığı Uzun Sokak'ta meydana geldi. G.K., bir iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır bacaklarından yaralanırken, seken kurşunlardan biri sokakta yürüyen Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Trabzon'a gezmek için geldiği öğrenilen Onur Mert'in vurulduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı yer aldı. Bu arada ayağından vurulan Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SOKAKTA YÜRÜRKEN SEKEN KURŞUNLA VURULDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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