ADANA-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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ADANA-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

05.10.2022 03:05

ADANA'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

ADANA'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Karnına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere sokakta yürüyen Emir Çiçek, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Çiçek'in karnına ve koluna isabet etti. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Çiçek ise silah sesini duyup, sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçek, hemen ameliyata alındı.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Emir Çiçek, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADANA-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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