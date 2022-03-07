Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

07.03.2022 16:53
Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

ADANA'da, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ramazan Tutal, yaşamını yitirdi.

ADANA'da, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ramazan Tutal, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ramazan Tutal, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tutal kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tutal'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
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Adana Yüregir, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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