Son Dakika Haberleri: Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı
Son Dakika Güncel Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa  Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Arslan, sokakta yürüdüğü sırada, fabrika işçilerinin yol kenarına koyduğu sunta parçalarının altında kaldı. Arslan, yardım çağrılarını duyan fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mustafa Arslan, Mahmudiye, İnegöl, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesine start verdi Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]