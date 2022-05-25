SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU - Son Dakika
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SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU

25.05.2022 17:52

ADANA'da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.'yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu.

ADANA'da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.'yi çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan E. bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.'yi caddede yürürken görünce yanlarına gitti. Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.'yi bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Elif E. ile Orhan K., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli Ramazan E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU
SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU
SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU
SOKAKTA YÜRÜYEN EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI BACAKLARINDAN VURDU

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Kaynak: DHA

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