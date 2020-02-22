Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada - Son Dakika

Fatih'te bir kişinin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kayıp çocuk olarak aranan şahsın yaşının küçük olması sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'na teslim edildi.



Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesinde yaşı küçük bir şahsın durumundan şüphelendi. Polis ekipleri, bir süre sonra yaşı küçük kişinin yanına yaklaşmaya başlayınca, şahıs elinde bulunan cüzdanı yere attı. Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, cüzdanın o anda ters istikamete giden Kenya doğumlu Anısa Ali M. (28) isimli kadın şahsa ait olduğu belirledi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cüzdan mağdur şahsa teslim edildi.



Yakalanan O.S. (12) isimli yaşı küçük şahısla ilgili yapılan araştırmalarda, farklı tarihlerde Fatih ve Sancaktepe ilçelerinde meydana gelen 2 "Açıktan Hırsızlık" ve 1 "Yankesicilik" konularının faili olduğu ve "Kayıp Şahıs" olarak aranıyor olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, yaşı küçük olması sebebiyle işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'na teslim edildi. - İSTANBUL