Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada - Son Dakika

Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada

10 dakika önce

Fatih'te bir kişinin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada, System.String[]

Fatih'te bir kişinin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kayıp çocuk olarak aranan şahsın yaşının küçük olması sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'na teslim edildi.


Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesinde yaşı küçük bir şahsın durumundan şüphelendi. Polis ekipleri, bir süre sonra yaşı küçük kişinin yanına yaklaşmaya başlayınca, şahıs elinde bulunan cüzdanı yere attı. Bunun üzerine araştırma yapan ekipler, cüzdanın o anda ters istikamete giden Kenya doğumlu Anısa Ali M. (28) isimli kadın şahsa ait olduğu belirledi. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cüzdan mağdur şahsa teslim edildi.


Yakalanan O.S. (12) isimli yaşı küçük şahısla ilgili yapılan araştırmalarda, farklı tarihlerde Fatih ve Sancaktepe ilçelerinde meydana gelen 2 "Açıktan Hırsızlık" ve 1 "Yankesicilik" konularının faili olduğu ve "Kayıp Şahıs" olarak aranıyor olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, yaşı küçük olması sebebiyle işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yurdu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir

Son Dakika Haberleri
13:25 Kanal D'de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor..
12:58 Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
12:30 Evine hırsız giren Survivor Sema Aydemir'in arabası çalındı
12:20 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
12:20 Doğum günü buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 13:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokakta yürüyenlerin cüzdanını çalan 12 yaşındaki çocuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]