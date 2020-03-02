Sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar - Son Dakika
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Sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar

6 saat önce

ISPARTA'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bank, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir araca yüklenerek çalındı.

Sokaktaki 5 bankı çalıp, kayıplara karıştılar, System.String[]

ISPARTA'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bank, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir araca yüklenerek çalındı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerlerinin kamerasına anbean yansıdı.

Dün saat 22.30 sıralarında, yayla Mahallesi 1600 sokakta bulunan bankları alarak hafif ticari araca yükleyen 2 hırsız, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açmak için sokağa gelen çevre esnafı, bankları yerinde göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek yetkilileri aradı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün konudan haberdar olmadığını anlayan esnaf, iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyerek, bankların 2 hırsız tarafından çalındığını tespit etti.

POLİSE HABER VERİLDİ

Sokakta bulunan 5 bankın çalındığını belirleyen esnaf Tamer Bilir'in ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasını tespit ederek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokakta yıllardır esnaflık yapan Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir, "Sokağa gelen 2 kişi araçtan inip, sırayla kaldırımdaki bankları hiç çekinmeden teker teker almış, sonra da çekip gitmişler" diyerek, güvenlik kamerasından polislere olay anına ilişkin görüntüleri izletti.

'SABAH FARK ETTİK'

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran da "Sabah geldiğimizde bankların yerinde olmadığını fark ettik. Önce belediyenin bir çalışma yaptığını sandık, aradık ama böyle bir çalışma olmamış. Sonra esnaf arkadaşlarımız güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde 2 kişinin bir araçla gelerek bankları alıp götürdüğünü tespit etmiş. Durumu polise ve belediye yetkililerine aktardık. Polis çalışma başlattı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Çarşının göbeğinde böyle bir hadiseyi mümkün değil kabul etmiyoruz" dedi.

Öte yandan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Yayla Mahallesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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