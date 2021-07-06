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Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor - Son Dakika

Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor

06.07.2021 11:08
Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor, System.String[]

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk, hem tesisleşme hem de kaykaya yeni başlatılan sporcularla 2024 Paris Olimpiyatları ve sonrası için hedefler belirlendiğini söyledi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk, hem tesisleşme hem de kaykaya yeni başlatılan sporcularla 2024 Paris Olimpiyatları ve sonrası için hedefler belirlendiğini söyledi.

Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaykayın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dahil edilerek olimpik branşlar arasına girdiğini anımsattı. Federasyonun 2018 yılında kurulduğunu belirten Çelenk, Türkiye'de yıllardır kaykay yapılmasına karşın olimpik standartlardaki parklara yönelik altyapının yeterince tamamlanamadığını anlattı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi için iki uluslararası organizasyona 12 sporcuyla katılım sağladıklarını vurgulayan Çelenk, şöyle konuştu:

"Sporcularımızla sokak ve park disiplininde turnuvalara katıldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na erkek ve kadınlarda 20'şer sporcuyla katılım hakkı verildi. Bu yarı final ve yukarısında yer alan sporculara denk geliyor. Ayrıca olimpiyatlara kaykayda 7 ülkeden sporcular kota almış oldu. Biz klasmanda kota sıralamasında yer alamadık. Dünyada birçok ülke iyi durumda ve yıllardır kaykayı çocuklara yaptırıyor. Yeni kurulmuş bir federasyon olarak altyapımızı hazırladık ve bundan sonraki önceliğimiz olimpiyatlar. Ben olimpiyatlara hak ederek gidilmesini tercih ederim. Giden sporcu temsil yerine, başarı için olimpiyatlarda mücadele edecek."

Sokaktaki çocukları spora yönlendirmek istediklerini ve bunun için kaykayın büyük bir fırsat oluşturacağını dile getiren Çelenk, altyapıya ağırlık verdiklerini belirtti.

İstanbul ve Ankara'da tesisleşmede önemli yol aldıklarını kaydeden Çelenk, şöyle devam etti:

"Ankara'daki Millet Bahçesi'nde sokak stili kaykay parkını yakın zamanda hizmete açacağız. Olimpik ölçülerde bir park oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce park stilindeki parkur sporcularımızın hizmetine sunuldu. Daha önce Bursa'da yarı olimpik parkta organizasyon yapabiliyorduk. İstanbul ve Ankara'daki parklar Türk kaykayı adına bir milattır. İki parkın yerel yönetimlere örnek olacağını ve bundan sonra illerde kaykay parklarının standartlara uygun şekilde yapılacağına inanıyorum. Sokakta çocukların tutkusu olan kaykayı popüler bir spor branşı haline getireceğiz. Altyapıya ağırlık verdik. Sokaktaki 12-13 yaşındaki çocukları organizasyonlara götürdük. Şu an 3 sporcumuz olimpik havuzda yer alıyor. Çocukların geleceği adına kaykay önem taşıyor. Ankara'daki park için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürlüğü'müze teşekkür ederim. Park için büyük destek verdiler."

Federasyonun 3 yıllık geçmişine karşın sporcuların 2 uluslararası organizasyon deneyimi yaşadığını kaydeden Çelenk, tesisleşme ve deneyimin gelişime katkı vererek olimpiyat hedeflerinin belirlenmesinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'de kaykayda 17 güncel kulüp ve 199'u kadın 847 lisanslı sporcu bulunuyor.

Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor
Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor
Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor

Türkiye, Çelenk, Ankara, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sokaktaki adrenalin tutkusu kaykay, Türkiye'de tesisleşiyor - Son Dakika Spor


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