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İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR - Son Dakika

İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR

31.12.2021 09:19

Kağıthane'de sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirilmesi için belediye tarafından yeni bir rehabilitasyon merkezi olacak olan 'Can Dostları Ofisi' inşa ediliyor.

Kağıthane'de sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve sahiplendirilmesi için belediye tarafından yeni bir rehabilitasyon merkezi olacak olan 'Can Dostları Ofisi' inşa ediliyor.

Türkiye'de bazı kişilerin sokak hayvanlarına uyguladığı şiddet olayları ile 'tehlikeli' hayvanlarının saldırısına uğrayan vatandaşlar; gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir sokak köpeği arabanın arkasına iple bağlanarak işkenceye uğramıştı. Gaziantep'te de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş isimli küçük çocuk ağır yaralanarak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tür olayların bir daha yaşanmaması için 81 ilin valilik ve belediyelerine; soruna çözüm bulmaları yönünde talimat vermişti. Bunun üzerine Kağıthane Belediyesi; sokakta yaşayan sahipsiz, hasta hayvanları rehabilite etmek üzere Can Dostlar Ofisi adıyla bir tesis inşa ediyor.

TEDAVİ BAKIM VE GEÇİCİ BARINMA ALANI OLACAK

Merkezde; muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümlerinin yer alacağı belirtildi. Ayrıca rehabilitasyon merkezinde 170 adet kedi, 75 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları olacak.

'HAYVAN SAHİPLENEBİLECEKLER'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin merkezle ilgili, 'Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi; sokaktan aldığı hayvanları buraya, rehabilitasyon merkezine yerleştirerek kısırlaştırma, numaralandırma, aşılama ve tedavilerini yapacak. Vatandaşlar muayene ve tedavisi yapılmış sokak hayvanlarını isterlerse buradan sahiplenebilecekler' açıklamasını yaptı.

'HAYVANSEVERLERİN FİKRİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Söz verdikleri 53 projenin birinin de 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde temeli atılan Can Dostları Ofisi olduğunu belirten Başkan Öztekin, '4 Ekim'de temeli attık. 2022 Mayıs ayı içinde de açılışını yapacağız. Kağıthane'de yüze yakın hayvansever dostumuz var. Onlarla istişareler, toplantılar gerçekleştiriyoruz. Hatta bu proje gerçekleştirirken öncesinde onlarla görüşmelerde bulunduk. Onların da fikirlerini aldık ve çalışmalarımızda onlara da yer verdik' dedi.

Kağıthane'nin tarihte önemli bir bölgelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Öztekin, "1500-1600'lü yıllarda, bu bölgede hayvan hastanelerinin yapıldığı ve kuşların göç yolları olan bir bölge. Kanuni Sultan Süleyman bu bölgede, leylekler için de özel bir hastane yaptırmış. Ecdadımızın hayvanseverlik kültürünü biz de devam ettiriyoruz. Merkezimiz şimdiden hayırlara vesile olsun? şeklinde konuştu.

İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR
İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR

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Rehabilitasyon, Kağıthane, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SOKAKTAKİ CAN DOSTLARI İÇİN 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' İNŞA EDİLİYOR - Son Dakika
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