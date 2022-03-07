Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti - Son Dakika
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Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti

07.03.2022 10:17
Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti

Denizli'de gece saatlerinde maskeli hırsızın sokak boyunca doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de gece saatlerinde maskeli hırsızın sokak boyunca doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlığa anlam veremeyen mahalle sakinleri, izlediği görüntüler sonrası şok oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmana gireceği sırada doğalgaz topraklama kablosunun kesik olduğunu fark eden Yusuf Karabulut, sokaktaki komşu ve esnaflara giderek hırsızlık yapılmış olabileceğini söyledi. Ardından mahalle sakinleri kendi kablolarının da kesildiğini anlayınca güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan inceleme sonucu vatandaşlar, maskeli bir şüphelinin sokak boyunca doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gittiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelediği güvenlik kameraları sonrası şüphelinin peşine düştü.

"Alt tarafı 50 TL'lik ve 20 santimetrelik bir kablo, bunu çalınca insanın eline ne geçiyor"

Hırsızlığa anlam veremediğini belirten Yusuf Karabulut, "Dün akşam saatlerinde apartmana girerken kabloların kesildiğini gördük. Daha sonra bir şeyin farkına varamadık açıkçası daha sonrasında bir sıkıntı olduğunu düşünerek aşağı indik diğer esnaf arkadaşlara sorduk. Onlarda kabloların orta yaşlarda siyah maskeli bir adamın çaldığını söylediler. Polis ekiplerini aradık esnaflarla birlikte, mahallede sokak boyunca 4-5 esnaf ve apartmanın topraklama elektrik kablosunu kesildiğini gördük. Polis ekipleri gelerek olaya müdahale etti. Şahıs maskesiyle birlikte buradan başlayarak tamamen bütün apartmanların doğalgaz hatlarının kablolarını tek tek keserek sakin bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Şuna anlam veremedik, alt tarafı 50 TL'lik ve 20 santimetrelik bir kablo bunu çalınca insanın eline ne geçiyor" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Mahalledeki kablo hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitmesi ve yanında bulundurduğu poşete gizlemesi yer aldı. - DENİZLİ

Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti
Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti
Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti
Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti
Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti

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Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı Soyunma odasına giren hırsız sporcuların özel eşyalarını çaldı Denizli AK Parti seçim çalışmaların Denizli AK Parti seçim çalışmaların

Yusuf Karabulut, Hırsızlık, Doğalgaz, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokaktaki doğalgaz topraklama kablolarını kese kese gitti - Son Dakika


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