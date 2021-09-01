Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da sokakta ilerlediği sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna çarpan 61 yaşındaki Ali Karayılan isimli vatandaş, akıma kapılarak can verdi.

YOLDA İLERLERKEN TEMAS ETTİ

Sabah saatlerinde kırsal Bahçeli Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ali Karayılan, yoldan geçtiği sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akıma kapılan Karayılan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Karayılan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.