SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

28.02.2022 11:59

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan (32) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan (32) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi, 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan, henüz kimliği saptanamayan 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi, Pehlivan'ı bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Pehlivan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAKTA ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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