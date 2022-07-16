Sokaktaki kavgada, sesleri duyup dışarı çıkan Muhammed tüfekle vurularak öldü

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sesleri duyup dışarı çıkan Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin'e (8) isabet etti. Hastaneye kaldırılan küçük Muhammed, kurtarılamadı.

Olay, dün gece Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki gurup arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ailesiyle birlikte amcasının evinde olan Muhammed Hüseyin, silah seslerinin düğünden geldiğini düşünerek meraklanıp dışarı çıktı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'e isabet etti. Muhammed Hüseyin, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'Muhammed Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Küçük Muhammed'in babası Abdullah Hüseyin (32), oğlunun ölümüne sebep olanların en ağır cezayı almasını isteyerek, "Dün kardeşimin yanına misafirliğe gittik. Mahallede bir kavga çıktı ve oğluma pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Oğlumun ölümüne neden olanlara en ağır cezalar verilsin. Benim tek oğlumu elimden aldılar. Oğlum silah seslerini duyunca düğün sandı ve evden dışarı çıktı. Benim ciğerimi yandı, tek oğlum Muhammed'im bunlar yüzünden öldü" dedi.