Sokaktaki oyunda kefenle cinayete kurban giden kadınları anlattılar

AYDIN'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için sokakta sahnelenen tiyatro oyununda, bu yıl cinayete kurban giden kadınlar anlatıldı. Oyun sonunda halka seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iyi hal indiriminin acilen kaldırılmasını istedi.

CHP Efeler İlçe Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için tiyatro etkinliği düzenledi. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önündeki sokakta sahnelenen oyunda, bu cinayete kurban giden kadınların öldürülmesi canlandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, CHP İl Başkanı Ali Çankır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve çok sayıda kadın oyunu izledi. Yağmura rağmen oyun sonuna kadar izlenirken, beyaz kefen içindeki oyuncuların performansı uzun süre alkışlandı. Konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Buradan iktidar partisinin milletvekillerine ve özellikle kadın milletvekillerine sesleniyorum. En büyük iş size düşmektedir. Parlamentoda çıkartacağınız yasalar daha katı olmalıdır. İyi hal indirimi acilen kaldırılmalıdır. İnsanoğlunu zedeleyici her türlü sözde şiddettir" dedi.