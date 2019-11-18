Son Dakika Haberleri: Sokaktaki satranç turnuvasında antibiyotik kullanımına dikkati çektiler
Son Dakika Sağlık Sokaktaki satranç turnuvasında antibiyotik kullanımına dikkati çektiler - Son Dakika

Sokaktaki satranç turnuvasında antibiyotik kullanımına dikkati çektiler

6 saat önce

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce, vatandaşları doğru ve uygun dozda antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla sokakta satranç turnuvası düzenlendi.

Sokaktaki satranç turnuvasında antibiyotik kullanımına dikkati çektiler, System.String[]

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce, vatandaşları doğru ve uygun dozda antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla sokakta satranç turnuvası düzenlendi.

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde düzenlenen turnuvada, vatandaşlar bir yandan satranç oynarken diğer yandan doğru antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Oruç, antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasının öncelikli görevleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Oruç, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda antibiyotik direnci konusunda evrensel olarak farkındalık oluşturulması, halk, sağlık çalışanları ve politika yapıcılar arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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