Son Dakika Haberleri: Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor
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Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor

1 saat önce

TOKAT'ın Niksar ilçesinde eczacı kalfası Orhan Maraşlı (40), yola atılan ve parke taşları arasına sıkışan sigara izmaritlerini makasla topluyor.

Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor, System.String[]
TOKAT'ın Niksar ilçesinde eczacı kalfası Orhan Maraşlı (40), yola atılan ve parke taşları arasına sıkışan sigara izmaritlerini makasla topluyor.
İlçedeki bir eczanede kalfa olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Maraşlı çalıştığı eczanenin önünde bulunan yoldaki parke taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini 2-3 günde bir makas yardımıyla toplayarak çöpe atıyor. Maraşlı, belediye ekiplerinin her gün yaptığı temizliğe karşın, taş aralarında sıkışan izmaritler bu şekilde ortadan kaldırıyor.
Hayatında hiç sigara kullanmadığını ifade eden Orhan Maraşlı, "Biraz da takıntı oldu bende temizlik. Sigara izmaritleri, kaldırım taşlarının arasından süpürgeyle çıkmıyor. Bu nedenle ben de makasla topluyorum. 2-3 günde bir sabahları temizliyoruz. Yollara parke taşı döşendikten sonra 2-3 yıldır bunu yapıyorum. Ne yapıyorsun diye çok soran oluyor? Ben de 'Tanesini 10 kuruştan satıyorum' diye espri yapıyorum. Sigara içenlerden isteğim, direklerin altında çöp kutuları var, izmaritlerini oraya atsınlar. Çevremiz temiz olsun" dedi.


Niksar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:23 Kaynak: DHA
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