Son Dakika Haberleri: Sokaktaki sünnet düğününde kavga çıktı, tabanca ateşlendi
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Sokaktaki sünnet düğününde kavga çıktı, tabanca ateşlendi

36 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen sünnet düğününde çıkan kavga sırasında bir kişi etrafa rastgele ateş açtı.

Sokaktaki sünnet düğününde kavga çıktı, tabanca ateşlendi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen sünnet düğününde çıkan kavga sırasında bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Polisin tabancayla yakaladığı şüpheli Vural S., gözaltına alındı.
Olay, Alanyurt Ertuğrulgazi Mahallesi İlgi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde düzenlenen sünnet düğünü sırasında, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında Vural S. belindeki tabancayı çekip, etrafa rastgele ateş açtı. Kurşunlar etraftaki evlere isabet etti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kavgayı sonlandırırken, şüpheli Vural S.'yi suç aleti ile yakaladı. Vural S. gözaltına alındı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
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