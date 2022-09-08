SOKAKTAKİ TARTIŞMADA BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika
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SOKAKTAKİ TARTIŞMADA BACAĞINDAN VURULDU

08.09.2022 23:13

KARAMAN'da Mevlüt C. (38), sokakta tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

KARAMAN'da Mevlüt C. (38), sokakta tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Mevlüt C. hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çeltek Mahallesi 455 Sokakta meydana geldi. Mevlüt C., sokakta yürürken, karşılaştığı 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mevlüt C., tartıştığı kişilerce tabancayla sol bacağından vurularak yaralandı. Mevlüt C. kanlar içinde yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mevlüt C., olay yerindeki müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, 2.08 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis, verilen eşkal üzerine 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAKTAKİ TARTIŞMADA BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika

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