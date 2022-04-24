Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada

24.04.2022 12:19

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sokaktaki yangın vanası çalındı.

Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta bulunan yangın söndürme vanası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şahsın yangın vanasını çuvala koyup götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay gece geç saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi 59. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi belediyeye ait sokaktaki yangın vanası çalındı. Sabah saatlerinde yangın vanasının yerinde olmadığını fark eden mahalleliler, durumu polise bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anlarını anbean izledi. Gece saatlerinde sokağa gelen bir kişinin vanayı bir çuvala koyup götürdüğünü tespit etti.

Ekipler hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada

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Son dakika: Tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada Son dakika: Tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı: O anlar kamerada ŞANLIURFA - Yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasında ŞANLIURFA - Yangın vanasının çalınması güvenlik kamerasında

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sokaktaki yangın vanası çalındı.. O anlar kamerada - Son Dakika


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