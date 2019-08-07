Son Dakika Haberleri: Sokaktaki yüzlerce odun alev alev yandı... Yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Sokaktaki yüzlerce odun alev alev yandı... Yangın evlere sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Sokaktaki yüzlerce odun alev alev yandı.

Sokaktaki yüzlerce odun alev alev yandı... Yangın evlere sıçramadan söndürüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı. Mahalleliyi korkutan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme Sokak'ta çöp yakıldığı sırada istiflenmiş odun öbeği tutuştu. Alev alev yanan odunlara vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye çağrıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Yaklaşık 1 dönüm alanda otlar ve yüzlerce istiflenmiş odun yangın sonucu kül oldu.
Tekirdağ, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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