Sokaktan bulduğu kedilerini ofiste besliyor, çalışanlarını hayvan sevgisi olanlardan seçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokaktan bulduğu kedilerini ofiste besliyor, çalışanlarını hayvan sevgisi olanlardan seçiyor - Son Dakika

Sokaktan bulduğu kedilerini ofiste besliyor, çalışanlarını hayvan sevgisi olanlardan seçiyor

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Serbest Muhasebeci Ebru Arı, sokaktan bulduğu 4 kediye ofisine açtı.

Sokaktan bulduğu kedilerini ofiste besliyor, çalışanlarını hayvan sevgisi olanlardan seçiyor, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Serbest Muhasebeci Ebru Arı, sokaktan bulduğu 4 kediye ofisine açtı. çalışanlarını da hayvan sevgisi olanlardan seçen Arı, "Kedi beslememin en büyük zorluğunu mükelleflerim yaşıyor" dedi.


Serik ilçesindeki mali muhasebe ofsini sokakta buduğu kedilere açın Ebru Arı, çalışanlarını da hayvanseverlerden seçiyor. Ofisinde dört kediye bakan Ebru Arı, sokakta da kedileri yalnız bırakmıyor. Har birini ayrı ayrı sokaktan bulduklarını, arkadaşlarının da buldukları kedileri


getirmesiyle sayının dörde yükseldiğini söyledi.


Ofiste kedi bakmanın verdiği huzurun, sıkıntısından daha çok olduğunu söyleyen Ebru Arı " İlk kedimizin adı KDV. Neden KDV koydum adını. Tabi ki de yaptığım işle alakalı. Başka istisnai olması zaten mümkün değildi. En çok muhatap olduğumuz, mesleki açıdan iş KDV beyannamesi vesaire yapmak. Kedilerimi çok seviyorum. İnanın külfetli. Ama her biri için ayrı ayrı değer" diye konuştu.


"En büyük zorluğu, mükelleflerim yaşıyor"


Kedilere ayrı yarı isim veren Mali müşavir Arı," Mesela bu kızımızın adı Ova. Her birinin orjinal isimleri var. Cimcime, Çarşı evdekileri zaten saymıyorum. Kedi beslemenin zorluklarınada değinen Arı," Kedi beslemek ofis ortamında gerçekten zor. Zorluklarıda var, güzellikleride var. Zorlukları, mükelleflerimin üzerine zıplıyorlar, onlara oturcak yer bırakmıyorlar.Onların verdiği huzur, onların burda zıplayıp, hoplamaları inanın benim arkadaşlarımın stresini alıyor"dedi.


Hayvansever olduğunu düşünmediği elemanını işten çıkardı


Çalışanlarını işe alırken, hayvan sevgisi olanlardan seçtiğini belirten Arı,elinden geldiği kadar, hayvan sevgisi olanlarla çalışmaya gayret ediyor. Şu ana kadar çalışma arkadaşlarından her hangi bir sıkıntı yaşamadığını, kedi beslemesine saygı duyduklarını söyleyen Arı, " Hatta bir çalışanı işe aldığımda kediye biraz olumsuz davrandığı için o arkadaşla çalışmayı düşünmedim. Çünkü olduğum ya da olmadığım ortam var. Ofiste onlara en ufak bir yapılacak hareket kabul edebileceğim bir şey değil. Zaten ortamdamda o kadar vahşet ve onlara yapılan eziyetler varken, ben de onlara elimden geldiği kadar şimdilik 4 tane bakarak yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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