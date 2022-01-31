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Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu - Son Dakika

Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu

31.01.2022 17:44

Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından kaydedilen bir videoda, kadının yanındaki köpeğe üfleyerek yemek yedirmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram'da paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından kaydedilen videoda, restorandan çıktığı görülen bir kadının köpeğe yemek yedirdiği anlar yer aldı.

ÜFLEYEREK VERMESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ancak kadının asıl beğenilen hareketi, sıcak yemeği üfledikten sonra köpeğe vermesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, kadının merhametini öven çok sayıda yorumda bulundu. Video kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.

"İYİ İNSANLAR İYİ Kİ VAR"

Sosyal medya kullanıcıları, "İşte merhamet", "Keşke herkes bu kadın gibi olsa", "İyi insanlar iyi ki varlar" gibi yorumlarda bulundu.

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Instagram, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu - Son Dakika
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