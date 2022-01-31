Instagram'da paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasına girdi. Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından kaydedilen videoda, restorandan çıktığı görülen bir kadının köpeğe yemek yedirdiği anlar yer aldı.
Ancak kadının asıl beğenilen hareketi, sıcak yemeği üfledikten sonra köpeğe vermesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, kadının merhametini öven çok sayıda yorumda bulundu. Video kısa sürede binlerce görüntülenme aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "İşte merhamet", "Keşke herkes bu kadın gibi olsa", "İyi insanlar iyi ki varlar" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu - Son Dakika