2 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ KAVGA, 'SOKAKTAN HIZLI GEÇME' TARTIŞMASIYLA BAŞLAMIŞ - Son Dakika
Üye Girişi

2 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ KAVGA, 'SOKAKTAN HIZLI GEÇME' TARTIŞMASIYLA BAŞLAMIŞ

21.12.2022 10:46

ADANA'da, Müslüm Bora'nın (30) av tüfeğiyle Vahit (37) ve kardeşi Emrah Kara'yı (28) öldürdüğü kavganın detayları ortaya çıktı.

ADANA'da, Müslüm Bora'nın (30) av tüfeğiyle Vahit (37) ve kardeşi Emrah Kara'yı (28) öldürdüğü kavganın detayları ortaya çıktı. Emrah Kara'nın, otomobiliyle seyir halindeki Bora'nın yeğeni Ali Can A.'nın (22) önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

Olay, 14 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Vahit ile kardeşi Emrah Kara, husumetli oldukları Müslüm, kardeşi Ferdi Bora ve yeğeni Ali Can A. ile trafikte karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkınca otomobilden inen Vahit ile Emrah Kara, şüphelilerin aracına doğru koştu. Bu sırada arka koltukta oturan Müslüm Bora, av tüfeğiyle araçtan indi. Emrah Kara'nın tabancayla açtığı ateşte ayağından yaralanan Bora, av tüfeğiyle karşılık verdi. Vahit Kara başına, Emrah Kara ise göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheliler kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kara kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

ODUNLUKTA SAKLANMIŞLAR

Şüpheliler ise caddedeki evin odunluğuna saklandı. Ali Can A., cep telefonuyla babası Ali A.'yı arayıp, yardım istedi. Daha sonra Ali Can A., Ali A. ve Ferdi Bora, yaralı Müslüm Bora'yı Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kent merkezine kaçtı. Polis, kaçan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Müslüm Bora da tedavisi sonrası emniyete götürüldü.

Öte yandan Emrah Kara'nın, geçen ay otomobiliyle seyir halindeki Ali Can A.'nın önünü kesip, "Sokaktan hızlı geçme" diyerek tepki gösterdiği, bu nedenle kavga ettikleri ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Ayrıca Kara kardeşlerin, Ali Can A.'nın şikayetini geri çekmesi için Müslüm ve Ferdi Bora'yı darbettikleri öne sürüldü.

'TÜFEĞİ KORKUTMAK İÇİN ÇIKARDIM'

Müslüm Bora da ifadesinde, "Trafikte önümüzü kesip, sopa ve tabancayla araçtan indiler. Yanımda yengem ve çocuğu oturuyordu. Ben de korkutmak için tüfeği çıkardım. İstemeyerek öldürdüm, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm ile Ferdi Bora, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
KAVGADA EMRAH İLE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN 2 KARDEŞ TUTUKLANDI KAVGADA EMRAH İLE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Bora Füzesi, Emrah Kara, Müslüm, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ KAVGA, 'SOKAKTAN HIZLI GEÇME' TARTIŞMASIYLA BAŞLAMIŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:25 Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 18,66 seviyesinden işlem görüyor
10:21 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
10:12 16 denizci yaralı, kaptan kayıp! Yanan gemiye yardım eli uzatan balıkçı feci anlar hakkında konuştu: Birinin bacağı dizinden kopmuştu
10:08 Aynı yıl içerisinde kiraya 3 kez zam yapmak istediler! Tepki gösteren kiracı kadın, ev sahibinin akrabaları tarafından dövüldü
09:55 "Bıçaklandım" diye bağıran adamın yardımına sadece tek bir kişi koştu: Herkes seyrediyordu
09:58 Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik
09:42 64 yaşındaki Banu Alkan'dan herkesi şoke eden sözler: Her an hamile kalabilirim
09:38 Taliban kadınlara üniversite eğitimini yasakladı! Tepki toplayan karar Türkiye'den de sert eleştiri aldı
09:33 Gençler ailelerin kavga etmesi sonrası nişan attı, Yargıtay'dan nişanlı kız için, "rezil olma" tazminatı
09:31 MTV zam oranı netleşti, peki hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? İşte o liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 10:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: 2 KARDEŞİN ÖLDÜĞÜ KAVGA, 'SOKAKTAN HIZLI GEÇME' TARTIŞMASIYLA BAŞLAMIŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement